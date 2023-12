Vídeo: MC Loma e Flay bebem água da piscina em despedida da Farofa da Gkay

A empolgação de famosos na Farofa da Gkay parece não ter limites. Na manhã desta quinta-feira (7), MC Loma e a ex-BBB Flay decidiram beber água diretamente da piscina durante despedida do evento, que foi realizado em Fortaleza e teve início na última segunda-feira (4). “Quem juntou que separe", diz a legenda do vídeo que viralizou nas redes sociais.



O objetivo de Flay parece ter sido repetir o que já havia feito durante participação no BBB20, da TV Globo. "Mano, eu te amo, c... Eu te amo", repetia ela enquanto pulava e abraçava Loma. Muitos internautas criticaram a ação, alegando que a água da piscina não seria própria para consumo. "Que nojo", disse um. "Depois que pega uma infecção reclama", disparou outro. Assista!

MC Loma e Flay bebem água da piscina em despedida da Farofa da Gkay



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/eMZfnfTiH7 — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 7, 2023