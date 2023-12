Vídeo: Andressa Urach chora ao lembrar começo na prostituição

Nesta terça-feira (12), Andressa Urach fez um depoimento emocionado sobre o ingresso na prostituição e as dificuldades que enfrentou no passado. A modelo realizou uma campanha de natal para ajudar seguidores nas redes sociais e não conseguiu segurar as lágrimas ao comentar o relato das vencedoras.



"Eu estou muito emocionada com esses dois relatos, porque quando eu tinha 21 anos, eu não tinha um leite para dar para meu filho. Eu fiquei com muita raiva e comecei a me prostituir para poder pagar as minhas contas e dar uma vida melhor para meu filho", desabafou aos prantos.



A ex-Miss Bumbum prosseguiu: "Quando eu perdi tudo para a igreja, que eu pedi ajuda e eles falaram que não, eu fiquei com muita mágoa no meu coração. Eu sou mãe, sei o que é a dor de uma mãe de precisar de um leite e não conseguir dar para o seu filho. Agora Deus me abençoou de novo em poder ajudar essas mães. Deus estava comigo nos meus 21 anos, quando eu entrei na prostituição para poder dar um leite para o meu filho. E neste ano ele também estava comigo quando eu tive que reconstruir tudo o que eu perdi", disse Andressa, em referência ao desentendimento que teve com uma igreja evangélica no qual alega ter perdido todas as economias após uma doação. Assista!

Andressa Urach chora ao lembrar começo na prostituição



