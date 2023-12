Nesta terça-feira (12), Deborah Secco surpreendeu os fãs ao postar um vídeo em que aparece completamente nua. No registro, feito em um camarim móvel, a atriz está sentada com as pernas cruzadas e cobre os seios apenas com seus longos cabelos. "Sereiando", escreveu a artista na legenda da publicação.



"Uma mulher livre é das coisas que eu mais admiro na vida", comentou uma seguidora. "Deusa", elogiou outra. "Eu casaria 37 vezes com você se já não fosse casada", brincou uma terceira. Assista!

Deborah Secco posta vídeo nua: "Sereiando"



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/aPDMxYXFlY — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 12, 2023