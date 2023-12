Vídeo: Kayky Brito fala sobre boato de que irmã e esposa teriam brigado e quase se agredido

O ator Kayky Brito usou as redes sociais, nesta quinta-feira (14), para negar os rumores de que a irmã, Sthefany Brito, e sua esposa, Tamara Dalcanale, teriam brigado e quase se agredido. "Oi, pessoal. Feliz Natal! Eu espero que esteja tudo bem com você, onde estiver e como estiver. Estou melhor a cada dia, me recuperando. Muita fisioterapia! Queria compartilhar com vocês uma notícia que acabei de ler, falando sobre uma suposta briga da minha família com a minha esposa. Já te digo que é tudo mentira! Nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida", declarou.



Segundo noticiado mais cedo pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Sthefany teria partido para cima da cunhada por não querer permitir que ela visitasse o ator no hospital em que estava internado no Rio de Janeiro, após ser atropelado no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca. De acordo com a jornalista, a atriz precisou ser contida pelo marido, Igor Raschkovsky, e até mesmo a mãe dos irmãos, Sandra Brito, teria participado da confusão. O motivo da briga, informou Mariana, seria que a família sente ciúmes de Tamara e acha que ela prejudica a carreira de Kayky por viver em Curitiba e tê-lo levado para morar na cidade.

Kayky Brito fala sobre boato de que irmã e esposa teriam brigado e quase se agredido



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/QHSAQkOJzD — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 14, 2023