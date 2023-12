Vídeo: Neymar ganha cordão avaliado em R$2 mi de influenciador investigado pela polícia

Na madrugada desta quarta-feira (27), durante festa no cruzeiro promovido por Neymar, o influenciador Bruno Aleksander, mais conhecido como Buzeira, decidiu dar para o jogador um cordão cravejado de ouro e prata avaliado em R$ 2 milhões. Em vídeo que viralizou na web, os dois aparecem confraternizando após a entrega do presente.



Com mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram, Buzeira ostenta riqueza nas redes sociais, onde aparece frequentemente em mansões, lanchas e carros de luxo. Em maio, o influenciador foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga supostos jogos ilegais de loteria feitos na internet. Na ocasião, ele negou as acusações de lavagem de dinheiro, roubo e formação de quadrilha. Buzeira é conhecido por fazer sorteios e rifas de artigos de luxo nas redes sociais.

Neymar ganha cordão avaliado em R$ 2 milhões de influenciador investigado pela polícia



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/9VUZxjV3Xj — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 28, 2023