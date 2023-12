Cruzeiro do Neymar: MC Pipokinha faz alerta para esposas; 'Todos traíram'

Nesta sexta-feira (29), MC Pipokinha, uma das convidadas do badalado cruzeiro promovido por Neymar, decidiu fazer um alerta para as esposas dos homens que estão no navio. "Se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que seu chifre está garantido. Todos os casados que eu vi, traíram", revelou a funkeira em vídeo publicado nas redes sociais.



O evento "Ney em Alto Mar", que contou com a presença de diversos famosos, chega ao fim nesta sexta-feira (29), após 72 horas de muitas festas e polêmicas.