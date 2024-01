Vídeo: Leonardo manda Virginia calar a boca

Viralizou na web, nesta quarta-feira (3), um vídeo em que o sertanejo Leonardo mandou a nora, a influenciadora Virginia Fonseca, calar a boca. O momento aconteceu enquanto a esposa do cantor Zé Felipe fazia a gravação de uma publicidade de perfumes.



"Cala a boca!", disse Leonardo duas vezes. Brincando com a situação, Virginia respondeu: "Tá reclamando, né? O próximo perfume é o seu. Vou colocar o perfume do Leonardo a R$ 134 reais".



O caso dividiu opiniões na web. "Ela soube se sair bem, independente se foi intencional ou não, não baixou a voz e falou firme", comentou um internauta. "Achei mal educado da parte dele", afirmou outro. "Foi zueira, poxa", opinou um terceiro. Assista!

Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/yJlF6KoThN — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 3, 2024