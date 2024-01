BBB 24: Yasmin Brunet e Mc Bin Laden estão confirmados no Camarote

Começou o anúncio dos participantes do Big Brother Brasil 24. Nesta edição, 26 pessoas vão entrar na casa mais vigiada do Brasil, mas apenas 18 integrantes dos grupos Camarote e Pipoca serão revelados ao longo da programação da TV Globo nesta sexta-feira (5). O programa estreia na próxima segunda-feira, 8.



Quatro nomes já foram anunciados. A modelo Yasmin Brunet e o funkeiro MC Bin Laden, do Camarote, além do cozinheiro Maycon Cosmer e a trancista Leidy Elin, que farão parte do grupo Pipoca.

Filha da ex-modelo Luiza Brunet, Yasmin está costumada aos holofotes da fama. Começou a modelar aos 13 anos e, na TV, participou da série "Verdades Secretas", da Rede Globo. A loira foi casada com o surfista Gabriel Medina, de quem se separou em janeiro de 2022, após quase 2 anos de união. Recentemente, viveu um affair com MC Daniel, mas após algumas aparições públicas, o romance esfriou.

Conhecido como MC Bin Laden, o funkeiro Jefferson Cristian dos Santos Lima alcançou a fama com a música "Tá tranquilo, tá favorável", hit do Carnaval de 2016. Recentemente, o cantor revelou ter vontade de mudar o polêmico nome artístico e está em busca de uma nova identidade. Antes do sucesso, ele foi vendedor na famosa Rua 25 de março, em São Paulo.



Leidy Elin é moradora de São Gonçalo (RJ) e, além de ser trancista, trabalha como operadora de caixa em uma loja de roupas esportivas. Apaixonada por pagode, cursa o segundo período da faculdade de Direito.



Cozinheiro escolar em Balneário Camboriú (SC), Maycon é graduado em jornalismo, profissão que exerceu até decidir seguir novos rumos. Também cursou faculdade de História e, durante estágio voluntário em um colégio, se encantou pela cozinha, local que afirma ser o coração de toda escola. Fez então concurso para trabalhar como cozinheiro e hoje atua em uma creche.