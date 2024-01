Wanessa Camargo e Rodriguinho são anunciados no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo e o pagodeiro Rodriguinho estão no Camarote do Big Brother Brasil 24.

Filha do sertanejo Zezé di Camargo, Wanessa tem mais de duas décadas de carreira. São 11 álbuns e inúmeros hits, como "O amor não deixa" e "Não resisto a nós dois". “Lidar com críticas é algo que eu tive que aprender desde que eu comecei a minha carreira. São 23 anos sendo criticada, odiada, amada”, afirmou durante sua apresentação no reality.

Rodriguinho é ex-vocalista do grupo Os Travessos, que fez muito sucesso nos anos 1990. "Sou músico, cantor, produtor. Fiz parte de Os Travessos. Tenho cinco filhos, duas netas. Estou velho (risos). Eu lembro do meu pai indo comigo comprar meu primeiro violão, logo depois de perder o emprego. Pena que ele morreu antes de me ver fazendo sucesso", disse emocionado na chamada do programa.



Nesta edição, 26 pessoas vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. Porém, ao longo desta sexta-feira (5), apenas os 18 integrantes dos grupos Camarote e Pipoca foram revelados pela TV Globo. O reality estreia na próxima segunda-feira (8).



Estão no grupo Camarote:

Wanessa Camargo, cantora, 41 anos, de Goiânia,

Rodriguinho, cantor, 45 anos, de Bauru (SP)

Yasmin Brunet, modelo, 35 anos, do Rio de janeiro (RJ)

MC Bin Laden, funkeiro, 30 anos, de São Paulo (SP)

Vanessa Lopes, criadora de conteúdo, 22 anos, de Recife (PE)

Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico, 29 anos, de Maringá (PR)



No grupo Pipoca, os confirmados são:

Lucas Luigi, vendedor e instalador de piso, 28 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

Fernanda, confeiteira e modelo, 32 anos, de Niterói

Alane, bailarina e modelo, 24 anos, de Belém do Pará (PA)

Nizam, executivo de contas internacional, 32 anos, de São Paulo (SP)

Giovana, assistente social, 24 anos, de Maceió (AL)

Matteus, estudante de engenharia agrícola, 27 anos, de Alegrete (RS)

Marcus Vinicius, 30 anos, comissário de voo, de Belém do Pará (PA)

Beatriz, 23 anos, vendedora, de Guarulhos (SP)

Lucas Pizane, 22 anos, cantor, de Itaparica (BA)

Deniziane, 29 anos, fisioterapeuta, de Esmeraldas (MG)

Maycon Cosmer, 35 anos, de Balneário Camboriú (SC)

Leidy Elin, 26 anos, trancista e operadora de caixa de São Gonçalo (RJ)