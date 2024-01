BBB24: Rafinha Bastos faz piada sobre polêmica com Wanessa Camargo

O humorista Rafinha Bastos resolveu fazer uma brincadeira após Wanessa Camargo ser anunciada entre os participantes do Big Brother Brasil 24. Nesta segunda-feira (8), ele publicou uma foto da cantora em peça publicitária do reality show e escreveu em seu perfil no X/Twitter: "Eu não quero mais problemas pro meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo".



A piada se refere a uma polêmica ocorrida em 2012, quando ele foi processado pela cantora por um comentário feito durante o extinto programa CQC. Em momento no qual os participantes conversavam sobre a gravidez de Wanessa, Rafinha disparou: "Comeria ela e o bebê". A justiça considerou a fala ofensiva e o humorista teve que pagar R$ 150 mil de indenização para a filha de Zezé di Camargo.



Na web, muitas pessoas se divertiram com a publicação de Rafinha. "Tu para de graça", brincou um internauta. "Iria nela e no BBB?", perguntou outro. "Já posso imaginar ela recebendo o castigo do monstro e sendo levada para um quarto secreto onde é obrigada a maratonar seu show enquanto tá vestida de repolho", ironizou um terceiro.

Eu não quero mais problemas pro meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo. pic.twitter.com/0k2n0FC4h4 — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) January 8, 2024