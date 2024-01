MC Daniel publica vídeo deixado por Yasmin antes de entrada no BBB 24

Nesta quarta-feira (10), MC Daniel divulgou em suas redes sociais um vídeo que recebeu de Yasmin Brunet antes da modelo entrar no BBB 24. A loira está no paredão e o cantor pediu aos seguidores que votem para mantê-la no programa.



"Gafanhoto apocalíptico, o negócio é o seguinte, eu decidi ir e eu conto muito com a sua torcida aqui fora. Se eu sair e eu souber que você não torceu por mim, você está f*dido. Você sabe que eu estou contando com você. Saudade, beijos", disse Yasmin no vídeo.



"Vai ficar e mostrar para geral que você é luz. Quem está esperando ela tombar vai quebrar a cara. Anota aí", escreveu MC Daniel na legenda da publicação no Instagram, na qual fez questão de acrescentar a hashtag 'Fica Yasmin'.



Além da modelo, estão no primeiro paredão da temporada o cozinheiro escolar Maycon e a nutricionista Giovanna.





