Vídeo: Humorista ajuda vendedor de rua e emociona web

O humorista Lucas Augusto, mais conhecido como Lucão, faz sucesso na web com 'pegadinhas' de rua Normalmente, seu trabalho é faze rir, mas em vídeo publicado no Tiktok nesta quinta-feira (11), ele emocionou os internautas ao ajudar um vendedor de rua. No que parecia uma brincadeira, Lucão convidou o ambulante para girar uma roleta. A opção determinada pelo acaso foi "Voltar para Casa". O humorista então pergunta: "Em um dia bom que vende tudo, o senhor volta para casa com quanto mais ou menos?". O ambulante responde que em média com R$ 400 e Lucão o surpreende lhe dando a quantia.



"É sério mesmo, meu amigo? Olha que benção de Deus. Isso vai me ajudar muito. Você nem imagina, viu! Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu vou comprar bastante coisa para dentro de casa hoje", comemorou o vendedor. "Fico feliz. O senhor é muito carismático. Merece tudo de bom", disse Lucão.



Nas redes sociais, muitos se emocionaram com o momento. "A felicidade do senhor não tem preço", comentou um seguidor. "Chorei demais", revelou outro. "Esses vídeo alegra o coração de qualquer pessoa. É tão satisfatório ver alguém ajudando quem precisa", afirmou um terceiro.



Lucão possui 3,4 milhões de seguidores no Tiktok. Até o momento da publicação desta reportagem, o vídeo contava com 2,7 milhões de visualizações, 285 mil curtidas e cerca de 5 mil comentários. Assista!