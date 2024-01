Vídeo: Davi pede desculpas após fala homofóbica no BBB 24

Nesta segunda-feira (15), Davi se desculpou após fala homofóbica durante discussão com Nizam no BBB 24. "Eu sou homem, seu put*! Eu sou homem nessa desgraça. Não sou veado! Meu pai me fez foi homem!", disse o rapaz na noite anterior após ser indicado para o paredão pela segunda vez consecutiva. Pouco depois. em conversa com Michel, que faz parte da comunidade LGBTQIA+ e explicou a gravidade da expressão, o brother reconheceu o erro e se retratou.



"Cuidado com o que você fala. Isso é muito delicado. Pega muito mal. Você pega uma minoria aí... Estou aqui por isso. A gente luta para caralh* para não ter isso", comentou Michel. Davi então respondeu: "Eu estava estressado. Mas não foi de modo algum pra querer te machucar. Me desculpe aí! Eu te respeito muito. Acho você um cara gente boa, bacana. Eu não tenha nada contra você, nem sua personalidade e nem quem você é ou deixa de ser. Eu acho que o que vale é a amizade, tá ligado? É a confiança. A gente tá aqui junto e é o que importa, independente de seu gênero, do seu sexo".

Davi pede desculpas após fala homofóbica no BBB 24



O motorista de aplicativo também usou o Raio-X para falar com o público sobre a situação. "Eu sei que cheguei a extrapolar um pouquinho em algumas palavras que eu falei com relação à minha discussão com Nizam, mas eu expressei tudo aquilo que eu estava sentindo (...) Utilizei palavras que não cabiam naquele momento, mas o restante foi do coração, eu botei para fora o que estava sentindo. Acho que tem que ser assim mesmo. Acordei com confiança, vou continuar com confiança, determinação e garra para chegar na final", concluiu.