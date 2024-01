Oruam sem truque! Trapper encara desafio e solta a voz sem auto-tune

Nesta terça-feira (16), viralizou vídeo em que o trapper Oruam, de 22 anos, foi desafiado a cantar sem o auto-tune, software utilizado para corrigir erros de afinação em performances vocais. Filho do traficante Marcinho VP, o jovem apresentou trecho da música 'Para de Mentir', gravada em parceria com Chris MC e WIU.



O desempenho do artista, porém, parece não ter agradado a maioria na web. "Adoro ele, mas é muito ruim, coitado", lamentou um internauta. "Pelo jeito não é só o produto que o pai vende que é uma droga", ironizou outro. Mas houve quem defendesse o cantor, que possui mais de 6,4 milhões de seguidores no Instagram. "Eu gostei, parem de desprezar o talento dos outros", pediu uma fã. Assista!

FAMOSOS: Oruam é desafiado a cantar sem Auto-Tune e resultado surpreende internautas. pic.twitter.com/XrAnW1sfBu — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 16, 2024