Virginia Fonseca anuncia terceira gravidez: 'Muito felizes'

Virginia Fonseca está grávida pela terceira vez. O anúncio foi feito pela influenciadora em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (17). "Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia. Nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes! Obrigada. Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez. 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra", escreveu em publicação com diversas fotos ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.



Nos comentários, os fãs comemoram a novidade. "Que lindo! É tão bom uma família grande", disse um seguidor. "Será que vão ser as três Marias?", questionou outro. "Onde manda o currículo pra ser babá?", brincou um terceiro.