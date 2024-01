Expectativa x realidade: Influenciadora mostra como é 'relaxar' nas praias do Rio

Nesta quarta-feira (17), a influenciadora Lorena Rufino divertiu os seguidores no TikTok ao publicar sátira sobre como é tirar dia para "relaxar" em uma praia do Rio de Janeiro. O vídeo faz graça com o grande número de ambulantes nas areias. A todo instante ela é abordada por alguém oferecendo um produto e a resposta é sempre a mesma "Não, obrigada". "Por isso que eu volto com a barriga cheia, mas estressada", brincou na legenda.



Na web, muitos se identificaram. "É assim mesmo, sem um minuto de paz", confirmou um internauta. "Eu digo que tenho alergia a tudo!", revelou outra. "Eu perco tudo com o carisma dos ambulantes das praias do Rio", elogiou uma terceira. Assista!



@lorerufis Por isso que eu volto com a barriga cheia mas estressada kkkkkkkk som original - lorerufis