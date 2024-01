Vídeo: Em despedida, Vanessa Lopes mantém suspeita de que brothers são atores

Na tarde desta sexta-feira (19), enquanto se despedia dos colegas de confinamento no BBB 24, Vanessa Lopes manteve a suspeita de que brothers seriam atores e teriam o objetivo de prejudicá-la. Mais cedo, a tiktoker apertou o botão da desistência e abandonou o programa. Desde o início da semana, espectadores e colegas de confinamento acompanhavam com estranheza o comportamento da jovem, que foi flagrada falando sozinha e criando teorias sobre estar sendo perseguida na casa.



Durante abraço em Lucas Henrique, Vanessa disparou: "Todos os seus projetos de vida vão dar certo. Independente deles serem reais ou não, se vocês são atores ou não".

GENTE? A vanessa se despedindo continua falando que eles são atores, que o programa foi baseado nela, A CARA DA YASMIN MEU DEUUUUUS #BBB24 pic.twitter.com/XapfO0dE3H — perfil privado (@juridicobiebers) January 19, 2024

No dia anterior, em conversa com Beatriz e Alane, ela já havia feito a mesma acusação. "Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas. Gente, vocês são atores, será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo (...) Pode falar agora. Entrega o jogo. Vocês vão tentar me pagar de doida", disse.