MC Poze revela que será pai pela sexta vez e brinca com Neymar: 'Difícil me alcançar'

Nesta terça-feira (23), MC Poze do Rodo revelou nas redes sociais que será pai pela sexta vez. Bem humorado, o funkeiro aproveitou a situação para brincar com Neymar, após ganhar força rumor de que a modelo paulista Amanda Kimberlly estaria grávida do terceiro filho do jogador. Divulgada nesta segunda-feira (22) pelo colunista de fofocas Leo Dias, a notícia não foi confirmada pelo craque.



"Vou ser pai mais uma vez sim. Neymar, vai ficar difícil você me alcançar", escreveu Poze nos stories do Instagram. A identidade da mãe ainda não foi revelada.



Poze tem três filhos com Vivi Noronha, chamados Julia, Miguel e Laura. É pai ainda de Jade, fruto de relacionamento com Isabelly Pereira, e de Manuela, com Myllena Rocha.