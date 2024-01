BBB 24: Rafinha Bastos faz piada com rejeição do público à Wanessa Camargo

Nos últimos dias, Wanessa Camargo vem recebendo inúmeras críticas nas redes sociais por repetidos comentários e atitudes contra Davi no BBB 24. E o humorista Rafinha Bastos, antigo desafeto da cantora, não perdeu a oportunidade de fazer piada com a situação.



Nesta segunda-feira(29), em tom irônico, ele comentou em seu perfil no Twitter: "O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan… o Brasil tá contigo! #TeamWanessa".



Na web, internautas se divertiram com a publicação. "Se vingança é um prato que se come frio, Rafinha tá escolhendo um belo sushi nesse momento.", brincou um internauta. "Você esperou anos por isso, Rafinha", disse outro aos risos.



Em 2012, Rafinha foi processado pela cantora por um comentário feito durante o extinto programa CQC. Em momento no qual os participantes conversavam sobre a gravidez de Wanessa, Rafinha disparou: "Comeria ela e o bebê". A justiça considerou a fala ofensiva e o humorista teve que pagar R$ 150 mil de indenização para a filha de Zezé di Camargo.