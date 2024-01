Vídeo: Após registrar bebê, tiktoker Léo Feck descobre não ser o pai

Conhecido como 'Pai dos Bê', o influenciador Léo Feck ficou famoso nas redes sociais por compartilhar a rotina dos filhos Bernardo, de 6 anos, e Bento, de 4 anos, frutos do relacionamento com a ex-esposa Talita Ramos. No mês passado, com a chegada do recém-nascido Benício, a família parecia ter crescido. Agora os fãs poderiam acompanhar as aventuras dos três "Bês". Mas nesta segunda-feira (29), após exame de DNA, Léo, que já havia registrado a criança, descobriu não ser o pai. A notícia foi confirmada pela mãe, a influenciadora Tamires Rosa, com quem o tiktoker não chegou a ter uma relação estável.



"Não, o Léo não é o pai do Benício. Vocês podem me achar uma maluca por falar isso com um sorriso no rosto e feliz. Mas é isso que estou sentindo. Só eu, minha família e Deus sabemos pelo que passei", revelou Tamires em vídeo publicado nas redes sociais. Ela relatou desavenças com Léo após o nascimento do bebê.

Influenciadora Tamires Rosa confirma que tiktoker Léo Feck, apesar de ter registrado, não é o pai de seu filho



No Instagram, o influenciador deu sua versão dos fatos. "Eu como homem assumi as responsabilidades de pai, cumpri minhas obrigações e mesmo assim estou sendo julgado. Eu não deveria ter assumido a criança? Eu deveria ter escondido dos meus filhos um terceiro irmão? Eu tentei agir pelo certo", desabafou.