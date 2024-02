Vídeo: Giovanna se recusa a fazer hambúrguer para Davi

O ambiente anda pesado para Davi na casa mais vigiada do Brasil. Na noite desta segunda (5), Giovanna se negou a preparar um hambúrguer para o baiano, que vem acumulando desafetos no BBB 24. O caso aconteceu após a dinâmica do Sincerão, que deixou o clima tenso entre os participantes.



Ao notar que a sister fazia sanduíches, Davi se aproximou e mostrou interesse pelo lanche. "Hambúrguer é? (...) Aí você pegou no meu ponto fraco. Mas você está fazendo para todo mundo?", perguntou o brother. "Não, mas tem mais pra fazer", disse Giovanna. "Mas vai sobrar um?", indagou o jovem. "Não, mas tem mais pra fazer", repetiu a nutricionista. "Mas você vai fazer mais? Não, né?", insistiu o jovem. "Não pretendo", disparou Giovanna.



Incomodado com a situação, Michel decidiu intervir. "Mas você está com vontade de comer? Eu faço pra você, Davi", ofereceu o professor. "Não, tá de boa. Vontade a gente sempre tem, né? Quando a gente vê assim, a gente come pelo olho" justificou Davi. "A gente faz, uai", reagiu Raquele. "Eu faço então. Você vai querer, Davi?", questionou Michel. "Vou, velho, eu vou querer, vou falar a verdade", confessou o baiano. Por fim, Giovanna acabou fazendo o hambúrguer para Davi.



A atitude da nutricionista gerou indignação nas redes sociais. “O rapaz cozinha para todos sem distinção. Pede um hambúrguer e ela nega. É, Jesus, outro dilúvio porque essas pessoas não evoluíram”, lamentou uma internauta. “Davi realmente não tem percepção do desprezo em ações que as pessoas têm por ele na casa. Ele não vê maldade! Giovanna desnecessária. Fico muito triste em assistir Davi sendo tratado assim”, desabafou outra. Assista!

Giovanna extremamente grossa com o Davi ao ponto do Michel intervir.



O interessante que Davi faz a comida para todos na maior boa vontade, mas ela não pode fazer UM hambúrguer para ele. #BBB24 pic.twitter.com/TibEju91zH — Africanize (@africanize_) February 6, 2024