BBB 24: Fernanda ameaça agredir Bia

Durante a madrugada desta quarta-feira (7), Fernanda fez uma ameaça de agressão a Bia caso seja escolhida para receber a punição do monstro junto com sua adversária. A fala ocorreu no Quarto do Gnomo, onde Fernanda fez um desabafo incisivo para Bin Laden, Rodriguinho e Pitel, expressando sua frustração em relação à possibilidade de ser colocada no monstro junto com Bia: "Se você colocar ela comigo, eu vou embora desse programa, porque eu vou dar um soco na cara dela." Pitel interveio, pedindo para que ela parasse de falar, mas Fernanda prosseguiu: "Eu não vou aguentar, eu falei ao vivo que corto meu braço, caso tivesse que ficar amarrada com a Bia, e você quer me botar do lado dela?"



Durante a dinâmica do "Sincerão" realizada na última segunda-feira (5), na qual os participantes deveriam cravar uma flecha no coração do boneco que representava cada colega e escolher entre as opções "Merece meu desprezo", "Joga sujo" e "Fraco", Bia optou por "Joga sujo" ao se referir a Fernanda, acusando-a de falsidade. Em resposta, Fernanda afirmou: "Eu até botaria um desprezo para você, porque não me interesso em nada em você. Sua alegria também não me incomoda porque prefiro não olhar pra você", destacando um dos momentos mais intensos da dinâmica.



Confira o momento da declaração no vídeo abaixo:

Fernanda dizendo que se colocarem ela e Beatriz no monstro juntas, que vai ser expulsa porque vai dar um soco na cara da Bia.



Eita como é controlada e madura! #TeamBeatrizReis #BBB24 pic.twitter.com/aQy0mJZStk — Beatriz Reis Brasil (@BeatrizRBrasil) February 7, 2024