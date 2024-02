Vídeo: Karoline Lima vibra com Léo Pereira no Maracanã

Léo Pereira foi um dos destaques do time do Flamengo no clássico contra o Vasco, que terminou empatado em 0x0, no último domingo (5), no Maracanã. Porém, foi a nova namorada do jogador, a influenciadora Karoline Lima, que balançou o coração dos rubro-negros.



A modelo esteve nas arquibancadas para apoiar o amado e compartilhou cada reação nas redes sociais. Vestindo uma camisa personalizada do Flamengo, exibiu com orgulho o apelido "Karolino" impresso nas costas, carinhosamente dado pelos torcedores ao zagueiro após o romance se tornar público.



As reações de Karoline viralizaram e os fãs rapidamente atribuíram a boa atuação de Léo Pereira à presença inspiradora da musa. Muitos pediram para que ela assista a mais jogos e continue a motivar o jogador ao longo da temporada.



O clima de paixão no Maracanã continuou mesmo depois do apito final, quando Léo e Karoline oficializaram o namoro com uma foto do momento mágico compartilhada no Instagram da influenciadora, acompanhada da legenda: "Já te assumi pro Brasil". Nesta quarta-feira (07), o Flamengo retorna ao Maracanã para enfrentar o Botafogo e os torcedores estão ansiosos para reviver a mágica combinação de Karoline e 'Karolino' nas arquibancadas.