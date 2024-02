Vídeo: Luva de Pedreiro encontra Papa Francisco e faz pergunta inusitada: ‘Messi ou Ronaldo?’

Na manhã desta quarta-feira (7), o influenciador Luva de Pedreiro se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano e não perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta inusitada. Logo após presenteá-lo com uma camisa da Seleção Brasileira, quis saber a preferência do pontífice argentino, que torce pelo San Lorenzo e já declarou ser fã de futebol. “Messi ou Cristiano Ronaldo?”, disparou Luva. A opinião do Papa, porém, ainda não foi revelada, pois o vídeo publicado no perfil do influenciador é cortado exatamente no momento da resposta.



“Graças a Deus, Pai. Muito obrigado pela bênção, Papa Francisco”, escreveu Luva na legenda do post. Na web, os internautas se divertiram com a irreverência do influenciador. "O cara meteu um Messi ou Ronaldo pro Papa", disse um seguidor surpreso. "Oportunidade única na vida de falar com a pessoa mais "santa" do mundo e ele lançou a braba", brincou outro. Assista!