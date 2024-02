Giovanna e Bin Laden vão para baixo do edredom e Michel entrega preservativo

Na madrugada desta quinta-feira (8), após festa no BBB 24, o clima esquentou entre Giovanna e MC Bin Laden. Os novos pombinhos trocaram muitos beijos e carícias embaixo do edredom, mas a movimentação intensa parece não ter agradado alguns brothers. Incomodado, Michel interrompeu o casal e entregou um preservativo momentos depois de comentar com Raquele, Wanessa e Yasmin que ali não era lugar de namorar.



“Eu nunca gostei e eu nunca desrespeitei ninguém com isso, porque eu sei o tanto que é desconfortável, Se eu for dormir e eles ainda estiverem assim [trocando beijos], vou falar!", afirmou o professor na conversa com as sisters. Mais tarde, ele cumpriu a promessa e a atitude surpreendeu o casal. "Que que é isso? Você é retardado, Michel?", disse Giovanna após se recusar a ficar com a "camisinha". "Está doido?", questionou Bin.



Quem também ficou insatisfeito com a situação foi Rodriguinho. "Eu acho bem desnecessário, até saí do quarto", reclamou para Michel, Isabele e Wanessa. A filha de Zezé di Camargo, por sua vez, revelou não se incomodar. "Eu gosto". "Então, troca de cama com ele [Rodriguinho] hoje", disparou Isabelle. Assista!

O Rodriguinho de olho na Giovanna e Bin se pegando KKKKKKKKKKKK #BBB24



pic.twitter.com/voSXzzPeW6 — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2024

O Rodriguinho saindo do quarto: "Tchau, gente. Ficar ouvindo esses estalos aí..."#BBB24 pic.twitter.com/Ngl2OlBO2J — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 8, 2024