MC Bin Laden solta 'pum' assim que Giovanna sai do quarto

VEJA: MC Bin Laden é flagrado peidando em quarto após sua affair Giovanna deixar o local e vídeo viraliza nas redes sociais.pic.twitter.com/7ceDRDr0Em — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 8, 2024

Na madrugada desta quinta-feira (8), MC Bin Laden foi flagrado soltando um "pum" assim que Giovanna, seu novo affair, saiu do quarto. Logo que a porta fechou, o funkeiro ficou à vontade para se aliviar. Mas o que ele não esperava é que o microfone do reality capturasse o som do momento.A cena viralizou nas redes sociais e muitos brincaram com a situação. “Vamos parar de hipocrisia gente, todo mundo já passou por isso. E outra: vamos ver pelo lado positivo, olha o cuidado e preocupação que ele teve com não peidar perto dela” comentou um internauta. “Pelo menos ele não peidou na frente da Giovanna”, defendeu outro. “Imagina quantas horas ele devia estar segurando", brincou um terceiro. Assista!