Andressa Urach: 'Sempre ensinei meu filho sobre minha profissão'

A influenciadora digital Andressa Urach, conhecida por seu trabalho na indústria de entretenimento adulto, compartilhou em uma entrevista à Rádio Metropolitana FM que sempre manteve um diálogo aberto com seu filho, Arthur Urach, sobre sua profissão.

Em um momento marcante da entrevista, Urach revelou uma conversa que teve com seu filho, destacando sua abordagem franca e direta sobre sua carreira: "'Arthur, se um dia alguém disser que você é filho da put*, diz: 'Sou, sou filho da put* e você não tem dinheiro pra pagar o cachê dela.'



Além de discutir abertamente sobre seu trabalho, Andressa Urach também compartilhou sobre uma experiência que proporcionou a Arthur, levando-o a um bordel, a fim de que ele pudesse compreender melhor o contexto profissional de sua mãe: 'Eu levei ele lá no bordel pra ele conhecer o lugar, ele perdeu a virgindade no puteiro. Levei ele pra ele ter a primeira experiência, pra ele ver que não era um bicho de sete cabeças, que era mulheres lindas e um lugar agradável.'





Confira o trecho completo da entrevista no vídeo abaixo.

Crédito: Chupim Metropolitana