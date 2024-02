Vídeo: Adnet improvisa samba com 'paralelepípedo' e impressiona web

Nesta quinta-feira (8), Marcelo Adnet surpreendeu os internautas ao improvisar um samba-enredo com a palavra 'paralelepípedo' durante participação ao vivo no podcast Glorioso Connection. O humorista explicava sobre seu processo de composição quando pediu que os entrevistadores propusessem um tema. Após escutar a palavra sugerida, começou imediatamente a criar letra e melodia, arrancando aplausos dos presentes. Adnet é um dos compositores do samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no carnaval deste ano. Em 2020, já havia conquistado o feito na São Clemente.



'As conexões neurais que esse cara tem estão em outro patamar. Tá doido', disse um internauta. "O Adnet é fora da curva", elogiou outro. "Pior que esse refrão não sai da cabeça", comentou um terceiro. Assista!

Simplesmente um samba feito ao vivo, no improviso, de um enredo sobre PARALELEPÍPEDO



This is Adnet@MarceloAdnet pic.twitter.com/cs1CdDhjJx — Glorioso Connection (@GloriosoConnect) February 9, 2024