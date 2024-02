Tá rolando? Anitta e MC Daniel são vistos em clima de romance

Novo casal? Na última quinta-feira (15), Anitta e MC Daniel foram flagrados juntos no Village Mall, na Barra da Tijuca, após assistirem a pré-estreia do filme "Bob Marley: One Love" em sessão exclusiva para convidados. Os dois deixaram o cinema separadamente, mas se encontraram no estacionamento em seguida. No carro de Daniel, conversaram em clima de muita intimidade e se despediram com um beijinho.



Momentos depois o funkeiro postou uma foto abraçado com a cantora nas redes sociais. O registro chamou a atenção dos fãs, que já especulam um possível romance entre a dupla. “Eu shippo muito, ele é um menino de coração bom!”, comentou um seguidor. “Dará certo. Os dois são livres, ricos e lindos. Só felicidades!”, afirmou outro. “Ai gente, é um beijo no rosto. Beijo de amigos se despedindo, nada demais.” opinou outra.