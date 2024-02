No último domingo (18), a influenciadora Larissa Sumpani, vencedora do concurso Miss Bumbum 2023, usou as redes sociais para rebater críticas após viralizar vídeo no qual foi flagrada fazendo sexo oral com seu namorado, o modelo Victor Prado, ao lado de um banheiro químico em bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Ambos produzem conteúdo adulto e possuem conta na plataforma OnlyFans.



"Primeiro que eu não fiz nada de errado. Quem viu o vídeo, tá vendo aí que isso é uma coisa super comum. E segundo, é carnaval. A gente vai pra rua pra se divertir!", disse Larissa. Victor também se pronunciou e questionou os internautas: "Pô galera, quem nunca fez uma loucura? Ainda fomos para um lugar mais reservado".



Muitos, porém, não ficaram satisfeitos com as explicações. "Carnaval não é sobre isso não. Isso é atentado ao pudor e é crime", disse um internauta. "Estão banalizando demais a questão moral, a galera se perde demais nos personagens e é crime sim", afirmou outro. Mas houve também quem defendesse Larissa e Victor. "Cada um se diverte como quer, povo adora polemizar o que o outro faz", comentou um seguidor. "Tudo o que vejo são dois adultos em um relacionamento", ressaltou outro.

Influencer é pega no flagra com namorado em bloco de Carnaval



Créditos: Reproduçao Redes Sociais pic.twitter.com/bq0IJYIhkV — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 19, 2024