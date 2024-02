Poderosa! Anitta interrompe bloco e expõe ladrões

No último sábado (17), Anitta comandou o Bloco da Poderosa, no Centro do Rio. Segundo a Riotur, mais de 800 mil pessoas estiveram presentes, mas alguns não foram para se divertir. Ao notar a ação de ladrões no meio do público, a cantora interrompeu o show e exigiu que fossem capturados. "Enquanto ele não for pego, a gente não volta a música"; afirmou a cantora.



Em vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver Anitta dando instruções para os seguranças de cima do carro de som. “Correndo ali. Ele tá achando que ele vai escapar, né? Eu tô seguindo sua cabecinha", disse a artista apontando para o suspeito. "Gente, quando acontecer algum roubo aqui, abre uma roda que a gente acompanha", pediu ao público. Assista!

o olho de águia da anitta de cima do trio kkkkkk ela vê TUDO e toma conta do público o tempo todo pic.twitter.com/GhAghIJvkt — biel (@expositou) February 18, 2024