Etarismo! Mani Reggo desabafa sobre preconceito e ataques na web

Mani Reggo, empreendedora e namorada do Davi, participante do BBB 24, fez um sincero desabafo sobre os ataques que vem sofrendo na web devido à diferença de idade entre o casal. “As pessoas estão me definindo como ‘a namorada mais velha de Davi’, esquecendo que temos uma história de luta, que temos uma vida. Me atacam, falam da minha idade e do meu peso”, revelou em vídeo publicado nas redes sociais.



As fotos do casal têm sido alvo de comentários carregados de ódio e preconceito direcionados a Mani, de 42 anos. Ela é 21 anos mais velha que Davi e tem um filho de 25, fruto de relacionamento anterior.



"Que as pessoas entendam que as mulheres já lutaram tanto para adquirir os seus direitos, todo dia lutamos para não sermos mortas, para não sermos ofendidas na rua... A gente ainda tem que provar pro mundo que estar com um homem mais novo é normal (...) A idade não define ninguém, o que define é o caráter. A sociedade cobra muito das mulheres, se fosse um homem mais velho com uma mulher mais jovem, não teria tanta repercussão e nem seria atacado desta forma. Por que uma mulher não pode estar com um homem mais jovem? Porque não?", questionou Mani. Assista!