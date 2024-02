Jade Picon expõe comentários absurdos de homens

Botou a boca no trombone! Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (20), a influenciadora Jade Picon revelou as coisas mais absurdas que homens já lhe disseram. A web ficou enlouquecida e fãs deram palpites sobre os possíveis autores das frases. Entre os mais cotados ficaram Neymar, João Guilherme, Paulo André e MC Daniel, todos no histórico de relacionamentos da influencer."Vamos começar pelo dia que eu ouvi: você tem noção que está do lado do homem mais gostoso do Brasil?” Neste momento eu fiquei paralisada e não acreditei. A autoestima do homem merece ser encapsulada e vendida", lembrou a atriz enquanto fazia skincare. “Esse primeiro é o PA, certeza”; disse um internauta. "Pensei no Neymar no hora”, revelou outro.Jade então passou para o próximo absurdo: "A pessoa me mostrou a foto de uma menina de biquíni, da qual ele sabia que eu tinha um pouquinho de ciúmes. Deu um zoom na bunda dela e falou: “Uau, olha essa bunda”, contou a ex-bbb com ar de reprovação. “Foi o João Guilherme falando da Marquezine”, comentou uma seguidora. Assista!