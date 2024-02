Famosos cobram autoridades sobre exploração sexual na Ilha de Marajó

Artistas e influenciadores iniciaram uma campanha nas redes sociais para cobrar providências das autoridades em relação à exploração sexual infantil na Ilha de Marajó, no Pará. As manifestações começaram após a cantora gospel Aymeê Rocha apresentar a música "Evangelho de Fariseus" na semifinal do programa "Dom Reality", na última quinta-feira (15). A canção, que denuncia os crimes praticados na região, viralizou na web.



“Alô presidente Lula, nós estamos aguardando urgentemente um posicionamento do governo federal, porque só vocês podem mudar tudo o que está acontecendo ali”, reivindicou a influenciadora Deolane Bezerra. “Clamamos aos políticos, autoridades e órgãos públicos ações e respostas. Aymeê, sua voz ecoou”, afirmou a cantora Juliette. A atriz Jade Picon também lamentou a situação: “É muito triste, inimaginável o que acontece com essas crianças e adolescentes”.



Forte relato sobre a violência contra crianças na ilha, a música de Aymeê emocionou o público. “Ah, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara”, diz um trecho da canção. Após a performance, a cantora explicou para os jurados o significado da letra: “Marajó é uma ilha. Lá tem muito tráfico de órgãos, tem pedofilia 'nível hard' e as famílias são muito carentes. As crianças de 6, 7 anos saem em uma canoa e se prostituem dentro do barco por 5 reais.”



A exibição valeu a classificação para a final do reality show, que acontece nesta quinta-feira (22), ás 20h, em Niterói. O programa é transmitido no canal da Universidade Cesumar no YouTube.

