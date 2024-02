Fatima Bernardes deixa Globo após 37 anos

Após 37 anos, Fatima Bernardes não é mais funcionária da Rede Globo. A emissora confirmou que não renovou o contrato fixo expirado no fim do ano passado. Em trabalhos futuros, a jornalista poderá receber por obra e terá vínculo somente enquanto o programa estiver no ar.



Durante a trajetória na emissora, Fátima teve passagem marcante no Jornal Nacional, que apresentava ao lado de seu ex-marido William Bonner. Além disso, comandou programas de entretenimento, como "Encontro" e "The Voice Brasil".



Na ultima sexta feira (23), a jornalista foi anunciada pela agência criadora de conteúdos 'Play 9' para o projeto “Paris e Brasa”, que fará a cobertura dos jogos olímpicos de Paris 2024. Esta será a primeira vez que Fatima participará de um programa voltado exclusivamente para plataformas digitais. “Eu fiquei tão animada com a ideia de voltar às Olimpíadas que já estou pensando em começar a pesquisar sobre a história de vida dos atletas. Quem são suas famílias? Quem são seus maiores incentivadores?”, disse durante anuncio da Play 9 no Instagram.