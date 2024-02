Alok apresenta cão-robô e causa espanto na web

Nesta segunda-feira (26), DJ Alok usou as redes sociais para apresentar um novo ‘membro’ da família: o cão-robô Go2, da marca chinesa 'Unitree'. O ‘'pet' tecnológico corre, dança, pula e faz até 'coração' com as patas.



Em vídeo publicado no Instagram, o artista mostrou a novidade ao lado da esposa Romana Novais, e dos filhos, Raika e Ravi. O cachorro do casal, Apolo, também aparece brincando com o novo ‘companheiro’.



"Agora somos seis! Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?", perguntou o artista na legenda do post. Após o robô causar espanto na web, o DJ explicou que o aparelho foi comprado para ser usado em futuras apresentações. "Galera, a intenção é usar no novo show! Esse vídeo é só pra descontrair. Novidades em breve! Se vocês curtiram esse, não imaginam o que está por vir", afirmou Alok.



"Eu tenho é medo de ter um negócio desses em casa", comentou uma seguidora. "Quando der cria quero um filhote", brincou outra. “Que irado”, curtiu uma terceira.