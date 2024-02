Jojo Toddynho aproveitou sua caixinha de perguntas na noite de quarta-feira (28) e deu uma resposta certeira sobre a possibilidade de uma luta contra Cariúcha. A ganhadora da Fazenda e atual Global foi desafiada pela sua adversária pública para uma disputa de boxer como ocorreu no último sábado (24), no Fight Music Show 4, em que o campeão mundial, Popó, venceu por nocaute o ganhador do primeiro Big Brother, Kleber Bambam.



Sem poupar frases de efeito a cantora rebateu a apresentadora e deixou claro que está em “Outro patamar”. A possibilidade de uma luta entre as duas havia agitado os seguidores, considerando o histórico de troca de farpas nas redes sociais.



"Já viram águia andar com pombo? E se misturar com pombo? Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar, aí a gente conversa. Eu não converso com gente que não tem nada, que não conquistou nada. Além disso, os patrocinadores vão vir em cima de quem? Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa" disse Jojo em resposta à pergunta do seguidor.

'Já viram águia andar com pombo?' diz Jojo após ser desafiada para uma luta com Cariúcha.



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/bMhZ3Jq6Y4 — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 29, 2024



A proposta para o confronto direto surgiu durante uma entrevista com Cariúcha, que, impulsionada pela tendência recente no meio artístico, desafiou a cantora: "Vamos Jojo, numa briga pra gente resolver isso, acabar com tudo, ver quem é a boa?".



As lutas entre personalidades conhecidas têm ganhado destaque e já contaram com a participação de nomes como Whindersson Nunes, MC Gui e Nego do Borel.

A proposta para o confronto direto surgiu durante uma entrevista com Cariúcha, que, impulsionada pela tendência recente no meio artístico, desafiou a cantora: "Vamos Jojo, numa briga pra gente resolver isso, acabar com tudo, ver quem é a boa?".As lutas entre personalidades conhecidas têm ganhado destaque e já contaram com a participação de nomes como Whindersson Nunes, MC Gui e Nego do Borel.