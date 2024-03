Herói da Libertadores! Jonh Kennedy e esposa se separam após suposta traição

Herói do Fluminense na conquista da Libertadores em novembro de 2023, John Kennedy e a esposa, Viviane Barros, se separam há uma semana, em meio a rumores sobre infidelidade do jogador. A Jovem, de 20 anos, fez um post no Instagram na quarta-feira (28) dando a entender que o casal estaria tendo problemas na relação e insinuou ter sido traída. “Quando digo que não trairei, não é para me gabar. É que ser fiel é o mínimo que se espera de uma pessoa com caráter”. Após a publicação, Viviane e Kennedy arquivaram as fotos de casal e pararam de se seguir nas redes sociais. Juntos desde 2021, são pais de pequena Vallentina, de um ano e seis meses.



A separação acontece às vésperas da final da Recopa Sul-Americana. O Fluminense recebe nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, a LDU, do Equador, para partida de volta entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente. Os equatorianos venceram a partida de ida por 1 a 0 na altitude de Quito e estão a um empate do tricampeonato. O Fluminense precisa de uma vitória por dois gols ou mais para ser campeão. Uma vitória por um gol de diferença leva a partida para a disputa de pênaltis.