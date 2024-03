Motociata do filho de Marcinho VP interrompe a paz noturna no RJ

Na madrugada desta sexta-feira (01), o rapper Oruam, filho de um dos chefes do Comando Vermelho, Marcinho VP, organizou um 'rolezinho' que atraiu centenas de motociclistas para celebrar seu aniversário de 23 anos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o cantor na garupa de uma das motos durante o evento, que teve início na rua Aimoré, no Complexo da Penha, e percorreu diversos pontos do Rio de Janeiro.



O comboio partiu da Zona Norte em direção à Cidade de Deus, na Zona Oeste, causando transtornos no trânsito e gerando barulho durante a madrugada. Relatos indicam que houve queima de fogos de artifício em vários locais da cidade, incluindo a Igreja da Penha, Complexo do Alemão, Lapa e Cidade de Deus. Antes do evento, Oruam compartilhou algumas "regras" em suas redes sociais, pedindo que amigos e fãs "respeitassem os moradores" e "não mexessem nos cones".



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram diversas infrações de trânsito durante a motociata, incluindo falta de capacetes, excesso de passageiros em uma única moto e comportamento perigoso.



Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, ganhou destaque nacional em 2021 com o sucesso de sua música "Invejoso". Atualmente, o artista conta com várias faixas populares, alcançando aproximadamente 8,3 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming. Ele está confirmado como atração no festival Lollapalooza 2024.