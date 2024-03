Nego do Borel empurra filho de Otávio Mesquita em programa de TV

Neste domingo (3), o cantor Nego do Borel, que recentemente resolveu se aventurar como pugilista, se desentendeu com o influenciador Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, durante o programa Domingo Legal, no SBT.



Eles quase chegaram as vias de fato ao vivo após Luiz Otávio zombar do nocaute sofrido pelo funkeiro em luta de boxe contra MC Gui, no último dia 24. Irritado, Nego do Borel partiu para cima do influenciador e o empurrou. O apresentador Celso Portiolli teve que intervir e, com um sorriso amarelo, separou os dois, que continuaram a se ofender à distância.Assista!

Nego do Borel empurra Luiz Otávio Mesquita



O clima esquentou durante o programa Domingo Legal deste domingo pic.twitter.com/kVvIKUKBYR — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) March 4, 2024