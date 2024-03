Vídeo: Esposa de Lucas ‘Calabreso’ rebate pronunciamento da equipe de Pitel

Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, o 'Calabreso', participante do BBB 24, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para rebater um comunicado feito pela equipe de Giovanna Pitel. Ela esclareceu não haver rivalidade feminina no episódio e afirma estar criticando apenas a conduta do marido dentro do reality. A polêmica ocorre após viralizar momento em que Lucas flerta com Pitel durante festa do programa no último sábado (2).



A equipe da sister divulgou nota em defesa da participante e prometeu tomar todas as medidas legais cabíveis contra qualquer comentário difamatório: “Em um vídeo postado nos stories por Camila, ex do Lucas, ela afirma que Pitel e Lucas estavam se “esfregando um no outro, falando que não iam se aguentar”. Essas são as afirmações ditas por ela no vídeo. Coisa que jamais aconteceu. Em nenhum momento Pitel se “esfregou” ou falou que não iria “aguentar”, pelo contrário. A situação toda começa com o Lucas falando: “Baiana, você me bagunçou” e Pitel logo pede para ele parar e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido”, destacou a nota.



Em resposta ao pronunciamento, Camila declarou: “Eu acho que a Pitel tem uma história de vida incrível. Não estou cobrando nada da Pitel. Não acredito em rivalidade feminina, não estou cobrando lealdade, não estou cobrando sororidade. Meu problema é única e exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas Henrique. Meu B.O. é pra resolver com o Calabreso e ponto final”.



Camila, com quem o brother tem um casamento de 15 anos, apagou todas as fotos com ele e começou a falar sobre a ‘traição’ abertamente nas redes sociais. A repercussão fez seu perfil no Instagram ganhar mais de um milhão de seguidores. Na descrição, a frase "Me pergunto porque me acham vingativa" e a hashtag TeamDavi fazem referência ao principal adversário de Lucas no BBB 24.

