Marina Sena bomba na web com relato sobre sexo anal

A cantora Marina Sena, dona do hit 'Por supuesto', agitou a web, nesta segunda-feira (04), ao revelar ser viciada em sexo anal durante o podcast 'Surubaum', comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. "É viciante. É rapidinho para gozar. Eu namorava um cara com o p... menor, dava muito o c...para ele", afirmou a artista.



O conteúdo viralizou nas redes sociais e muitas pessoas fizeram piadas e críticas, questionando a relevância da informação.

"Desculpa, mas qual a necessidade?” disse um internauta.

"Eu não precisava dessa informação, Marina", disparou outro.

"Gente, vamos voltar a ter privacidade? Sei lá, se preservar, ter pudores, intimidade e coisas assim?", pediu um terceiro.

A cantora mineira está solteira desde julho de 2023, quando colocou um ponto final no relacionamento com o produtor musical Iuri Rio Branco. Em trecho liberado pelos apresentadores da atração, Marina revela que tem aproveitado bastante a solteirice. O programa completo, que contou também com a participação da ex-BBB Juliette, vai ao ar nesta terça-feira (5) no Youtube.