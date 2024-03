Sou carioca e...? Mel Maia e Maria Bomani viralizam com diferentes jeitos de ser carioca

As atrizes Mel Maia e Maria Bomani viralizaram no TikTok nesta semana ao brincar com os diferentes jeitos de ser carioca. 'Eu sou carioca e claro que eu nunca fui ao Cristo Redentor', se divertiu Mel em vídeo publicado na última segunda-feira (3), que já atingiu 11,8 milhões de visualizações. "Eu sou carioca e claro que quando não tem nada pra fazer eu vou pra praia", acrescentou.



Já Bomani aproveitou para exaltar o comércio popular da cidade. "Eu sou carioca e é claro que eu já fiz compra no Mercadão de Madureira", disse em publicação que alcançou mais de 936 mil visualizações.



Nos comentários, os internautas não perderam a oportunidade de fazer piadas com o tema. "Eu sou carioca e é óbvio que eu nunca fui assaltada”, ironizou uma seguidora. “Eu sou paulista e é claro que eu desejo ser carioca”, comentou outra. “Eu sou carioca e meu café da manhã é bala perdida”, zombou uma terceira. Assista!