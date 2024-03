Saiu com o nome nas costas, ele chama! Torcedor do Flamengo viraliza fingindo intimidade com desconhecidos

O carioca Irwen Pereira, torcedor do Flamengo, de 29 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao gravar vídeos onde finge conhecer torcedores e os chama pelos seus respectivos nomes, que estão identificados na camisa que estão vestindo.



O vídeo viralizou com mais de 1,4 milhões de visualizações no X (antigo twitter), gerando grande repercussão na web. O torcedor aborda as pessoas como se fossem amigos, e o mais surpreendente é que os abordados não demonstram constrangimento. Na aproximação, o influenciador cria personagens fictícios como "Serginho Cambalhota", tornando a situação ainda mais convincente. Os comentários nas redes sociais foram variados, com muitos internautas expressando suas opiniões sobre a situação.



“O jeito que ele envolve a criança nessa patifaria me deixa feliz!” comentou um seguidor.

“O que eu mais acho incrível é o fato das pessoas responderem à altura como se realmente conhecessem kkkkk” afirmou outro. “O carioca já nasce com a malemolência da conversa kkkkkkkkkkkkk” respondeu o seguidor. Confere!

VEJA: Torcedor do Flamengo vai à estádio, finge conhecer todas as pessoas que possuem o nome escrito nas camisas e vídeo viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/WJn8jtJ1o5 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) March 8, 2024