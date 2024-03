Deu onda: Em show no Cruzeiro, Ludmilla canta com microfone invertido

A cantora Ludmilla se apresentou nesta quinta-feira (7) a bordo de seu cruzeiro “Navio Numanice”, e protagonizou um momento confuso que viralizou na web. Durante a performance da canção “Sintomas de prazer”, Ludmilla, junto de sua namorada e bailarina Brunna Gonçalves, supostamente se distraiu e passou a cantar com o microfone ao contrário enquanto sensualizava com Brunna.



O vídeo viralizou nas redes sociais, internautas se questionaram se foi realmente um equivoco ou se foi propositalmente. Alguns levantaram a hipótese de a cantora estar tão empolgada que não percebeu a suposta gafe. Após 96 horas de festa e com grandes atrações, o “Navio Numanice”, chega ao fim nesta sexta-feira(8).

Oxe, a Ludmilla com o microfone de cabeça pra baixo? pic.twitter.com/eCiO06t4sO — POPTime (@siteptbr) March 8, 2024