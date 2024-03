Vídeo: Médico desaprova bolsa de estudos em medicina ganha por Davi no BBB 24

O médico Waines Rodrigues foi no mínimo preconceituoso e sabe lá o que mais.



Afirmar que Davi do BBB não tinha o direito de ganhar uma bolsa no curso de medicina "pq ele não tem conhecimento básico para ser médico".



O que vcs acham dessas falas? pic.twitter.com/nsFXHaZGj5 — Claudio sem acento (@claudiopedrosa8) March 9, 2024

Em vídeo que circula nas redes sociais, o médico Waines Rodrigues fez duras críticas à bolsa de estudos em medicina concedida a Davi Brito por Wanessa Camargo durante dinâmica promovida por patrocinadores no BBB24. 'Um leigo, em geral, vai aplaudir. Nossa. que bom, um negro. Ele venceu? Não. Quem perde com isso é ele e a sociedade. Primeiro, uma bolsa de medicina assim, eu diria, que é no mínimo escatológico. É um crime. Como eu posso dar um diploma para uma pessoa que, no mínimo, teria que ter um conhecimento muito amplo em física, biologia e matemática”, afirmou Waines em registro que viralizou no último sábado (9).Durante o reality, Davi revelou ter o sonho de tornar-se um profissional da saúde, porém o médico radiologista acredita que antes o baiano deveria comprovar mérito e capacidade para cursar a universidade. "Ele tem que provar que merece essa bolsa passando no vestibular ou nesses ENEM [Exame Nacional do Ensino Médio] que inventaram na vida, juntamente com as suas cotas [para negros, pardos e indígenas], para dizer que eu sou incapaz de estudar e ter um conhecimento para passar numa prova. Quer preconceito maior que isso?", reforçou.As declarações tiveram grande repercussão na web e muitos criticaram o médico. 'A fala desse doutor é totalmente preconceituosa. Gente que nunca precisou de nada na vida a não ser ir pra faculdade e o papai pagar o curso de medicina', condenou uma internauta. 'E a bolsa já vem com o diploma? Os anos de estudos e provas não têm peso? Escatológica são as palavras desse ser se achando acima dos demais', disse outra. 'Quanto preconceito desse médico! Eu jamais iria me consultar com alguém com tantos ressentimentos. Pobre indivíduo vazio. Desmerece as vitórias e as perspectivas alheias', desabafou uma terceira. Assista!