Web critica postura de Ana Maria durante café da manhã com Yasmin

Na manhã desta quarta-feira (13), Ana Maria Braga recebeu Yasmin Brunet no ‘Mais Você’ para o tradicional café da manhã com o eliminado do BBB 24. Durante a conversa, a apresentadora manteve uma postura branda e sem apontamentos para os erros da sister dentro reality, além de afirmações controversas sobre o participante Davi.



A postura de Ana desagradou boa parte dos internautas, que a acusaram de ‘passar pano’ e ‘puxar saco’ da participante por conhecer Luiza Brunet, mãe da sister. “Que horas a Ana vai mostrar os motivos pelos quais a Yasmin foi eliminada com 80% dos votos?”, comentou um espectador. A apresentadora já havia se tornado assunto nas redes sociais por usar uma expressão racista durante o programa de terça-feira(12). “Ana Maria Braga ontem criticou a Leidy e Davi dizendo que "esse povo não tem vocabulário", "só fala palavrão", "a coisa tá preta". Hoje elogiou a Yasmim dizendo que ela tinha uma lista de palavrões maravilhosos”, criticou uma internauta.

Como pode a Ana Maria Braga ir tão despreparada pra uma entrevista?#BBB24

A apresentadora disse ainda que a palavra ‘inútil’, usada por Davi durante uma discussão com Yasmin, foi ‘pesada’. “Estou chocado que a Ana Maria Braga está fazendo a entrevista com a Yasmin completamente tendenciosa contra o Davi”, reclamou um seguidor. A apresentadora disse ainda que a palavra ‘inútil’, usada por Davi durante uma discussão com Yasmin, foi ‘pesada’. “Estou chocado que a Ana Maria Braga está fazendo a entrevista com a Yasmin completamente tendenciosa contra o Davi”, reclamou um seguidor.