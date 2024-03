Luana Piovani fala mal de tribunal português após audiência: ‘Desse lugar não levo nem a poeira’

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para revelar que, nesta segunda-feira (18), compareceria a uma nova audiência do processo movido contra ela em Portugal pelo ex-marido, Pedro Scooby, com quem tem três filhos. O surfista pede que Luana pare de criticá-lo na web. Durante o desabafo, a loira relembrou uma situação de humilhação que passou no mesmo tribunal, em Cascais.



“Agora de manhã estou indo para o tribunal de Cascais, aquele lugar que já me traumatizou por causa daquela audiência, por conta da juíza desequilibrada que humilhou, desrespeitou e desacatou não só o genitor, como a advogada dele, a mim e às minhas duas advogadas. Entrei com um processo contra e claro que o tribunal português, não acostumado a pessoas indagarem as suas atitudes, disse que não tinha nenhum problema na disciplina daquela juíza”, reclamou Piovani.



Ao final da audiência, a atriz fez uma nova publicação. ‘Desse lugar eu não levo nem a poeira’, disse enquanto batia os sapatos em protesto na porta do tribunal. A atriz afirmou que sua insatisfação está relacionada com o machismo no judiciário. Ela também voltou a atacar o ex marido, mas sem citar seu nome: "Um sortudo que eu coloquei na luz e por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, está, através da lei, querendo me calar". Assista!

