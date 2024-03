Empresário de Yasmin critica Dona Déa: 'Se achando a lacradora'

No último domingo (17), durante o programa "Domingão com Huck", na TV Globo, Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, acusou Yasmin Brunet de perseguir Davi durante participação no BBB 24. Quem não gostou nada da postura da veterana foi o empresário da modelo, Sérgio Tristão, principalmente porque depois da exibição da atração Dona Déa compartilhou no Instagram a indicação do livro "Macacos", do autor Clayton Nascimento, que trata da persistência do racismo na sociedade brasileira. "Sem noção total. E se achando a lacradora. Menos, senhora", disparou Sérgio nos comentários da publicação.



Guilherme Barros, membro da equipe de Dona Déa, saiu em defesa da matriarca. "Olá Sérgio, espero que esteja tudo bem. Eu compreendo que gerenciar uma situação como essa durante uma crise deve ser desafiador. Espero sinceramente que a reconstrução da imagem esteja ocorrendo em conjunto com a reflexão para evitar situações semelhantes no futuro. Desejo sucesso em seu trabalho", concluiu