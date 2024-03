Vídeo: Samara Felippo acusa ex-marido por fraude em compra de apartamento

Nesta terça-feira (19), a atriz Samara Felippo denunciou o ex-marido, Leandrinho, por fraude relacionada à compra de um apartamento em 2008. Ela alega ter vendido imóvel próprio de alto padrão na Barra da Tijuca para ajudar na aquisição de um novo, no mesmo o bairro e ainda mais luxuoso, em conjunto com o ex-jogador de basquete. Porém, durante o processo de divórcio, descobriu que a propriedade estava no nome do irmão de Leandrinho e, portanto, não teria direitos sobre o bem após a separação. Em desabafo nas redes sociais, a artista revelou que a luta na justiça já dura 10 anos e continua sem solução

"Era 2008, minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, tinha acabado a "Dança dos Famosos", uma novela atrás da outra, e um sonho, que realizei em 2005, foi o de comprar meu apartamento próprio. Vivi anos incríveis lá, solteira, fazendo o que queria. Aí conheci o pai da minha filha, nos apaixonamos. Diante de toda romantização e reciprocidade, engravidei. Já grávida, decidimos comprar uma casa em bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu vendi meu único bem próprio, o sonho que realizei, para dar como parte na compra da nossa casa (...) Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas", afirmou a atriz.

Samara e Leandrinho foram casados entre 2008 e 2013 e tiveram duas filhas: Alicia, de 14 anos, e Lara, de 10 anos. "Eu e minha famílias já conversamos. Não vou calar a boca para ficar em paz. Não estou pedindo nada do que não é meu e das minhas filhas, que são filhas dele também. Não quero extorquir ninguém. Quero justiça", disparou. A artista explicou que não se pronunciou antes por medo de expor as filhas a uma situação de litígio público entre os pais, mas com a demora na resolução do problema, cansou de esperar e resolveu fazer a denúncia.